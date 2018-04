Entre-linhas >A Rede Telecine já adquiriu os direitos de exibição de três grandes bilheterias deste ano: Shrek Terceiro, Os Simpsons - O Filme e Transformers. >Robson Caetano estréia hoje, às 18h30, no SporTV com o Missão: Pequim 2008, que vai recordar momentos marcantes dos jogos olímpicos e mostrará as promessas brasileiras. >Em julho, a cor usada no cabelo de Beatriz, em Sete Pecados, e o esmalte usado por Clarice foram os mais procurados pelas pessoas que ligaram para a Central de Atendimento ao Telespectador da Globo.