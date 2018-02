Entre-linhas O Ibope acaba de incluir Vitória entre as praças que integram a mostra PNT (Painel Nacional de Televisão) de medição de audiência. Participam da pesquisa 150 domicílios das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Márcio Garcia perdeu a festa do elenco para assistir a estreia de Caminho das Índias, da Globo. O ator está no festival de Sundance. A transmissão do show de Elton John, no domingo, na Globo, registrou média de 19 pontos. No mesmo horário, o Supercine costuma registrar 16 pontos. Santo Forte é uma das séries nacionais que podem integrar a grade do canal pago AXN ainda este ano. A produção da Moonshot conta a história de um taxista com poderes premonitórios. A Moonshot também fará a já confirmada 3.ª edição do reality Brazil?s Next Top Model, para a Sony, e está filmando os nove episódios que completam a 1.ª temporada de 9 mm: São Paulo, para a Fox. R$ 20 milhões é que o Record deve desembolsar pelos direitos exclusivos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos de 2015. É a terceira rasteira consecutiva que a Globo leva da Record na compra de eventos esportivos internacionais.