Entre-linhas Tem grandes chances de subir a serra o programa de verão que Luiza Brunet está apresentando na Band. Depois do carnaval, Luiza pode ganhar uma atração maior e à tarde na emissora. Ernesto Paglia gravou uma série de reportagens especiais para o Jornal Hoje sobre o Quênia, país onde nasceu o pai do novo presidente dos EUA, Barack Obama. Lá, ele falou com o tio e com a famosa avó de Obama. A série fica no ar de hoje até sexta-feira no JH, da Globo. Carmo Dalla Vecchia é o próxima a assinar contrato de longa duração com a Globo. Seu Zé Bob, em A Favorita, não foi unanimidade, mas convenceu. Até março, nas férias do CQC, da Band, seus homens de preto aproveitam para reestreiar suas peças de comédia stand-up. Rafinha Bastos, por exemplo, volta com o solo A Arte do Insulto, dia 31, no Teatro Shopping Frei Caneca. Rafinha, por sinal, insiste que essa históra do CQC ganhar uma integrante mulher é balela. Os nove episódios inéditos que completam a 1.ª temporada da série 9mm: São Paulo já tem data de estreia na Fox. Será em 5 de maio. Antes, a partir de 7 de abril, o canal exibirá os quatro primeiros capítulos, semanalmente, às 22 h. Na sequência, às 23 h, irá ao ar a 7.ª temporada da série 24 Horas.