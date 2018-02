Entre-linhas E A Favorita impressiona na reta final. No capítulo de anteontem, a trama registrou média de 52 pontos de ibope, com 75% de share (participação no total de TVs ligadas). O número é realmente expressivo se tomarmos como base os índices da atual trama das 6 da Globo. Negócio da China mal chega a registrar média de 20 pontos no horário. Na onda do sucesso de Maysa, na Globo, a TV Cultura leva ao ar na próxima quinta-feira, às 22h10, um programa especial com a cantora, produzido por Antônio Abujamra em 1975. Maysa Estudos será exibido na data em se completam 32 anos da morte da artista. Na produção - que Abujamra diz ser o último programa com a cantora -, a própria Maysa fala sobre amor, complexos, certezas e criação. E também canta músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, além, é claro, de suas composições, como Meu Mundo Caiu. Pouca gente percebeu, mas Bial teve de trocar de camisa durante o primeiro dia de exibição do BBB9. Ao vivo, o apresentador acabou suando demais. Já era a brincadeira. Após ter lances superiores a R$ 1 milhão, o site de leilões Mercado Livre resolveu tirar do ar a venda do DVD que dizia provar que Flora (Patrícia Pillar) era a assassina do Dr. Salvatore (Walmor Chagas), na novela A Favorita.