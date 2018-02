Entre-linhas Reviravolta à vista na programação da Record. Para combater a estreia de Caminho das Índias, da Globo, a partir da próxima semana a emissora colocará Os Mutantes e Chamas da Vida no ar mais cedo: às 20h45 e às 21h45, respectivamente. A rede não sabe ainda em que horário exibirá o Tudo a Ver. Da categoria imperdível: já tem promoção oferecendo como prêmio um jantar com um dos eliminados do BBB9. A turma de teatro quer saber como Donatela (Cláudia Raia) conseguiu tamanho silêncio da plateia durante a confissão de Flora (Patrícia Pillar) em cena de A Favorita, anteontem. Já sobre o final de A Favorita, Damião (Malvino Salvador) não é o pai da filha de Mariana (Clarice Falcão). Apesar de não solucionar o mistério, o autor deixará no ar que Léo (Jackson Antunes) pode ter engravidado a própria filha. Quando sair da cadeia, Léo tentará ver a neta, mas Mariana dirá: "Não toque nela. Não quero que você faça com ela o que fez comigo." E deu certo a estratégia do autor Manoel Carlos e do diretor Jayme Monjardim, de bater o pé com a direção da Globo para estrear a Maysa uma semana antes do início de BBB9. A ideia era cativar o público, antes do reality tirar ibope da minissérie. Maysa vinha marcando 30 pontos de média de audiência e, com o BBB9, caiu para 23.