Entre-linhas Que a pequena Maísa do SBT faz muito sucesso na web, todo mundo já sabe. O divertido é ver as novas "homenagens" que a menina ganha dia a dia. A nova é uma comunidade em que o criador garante que Maísa não é criança, e sim um duende disfarçado de garota. O Warner Channel vai trazer em breve um dos atores da série cômica The Big Bang Theory ao Brasil. Será que Flora vai tocar o terror? Essa é a pergunta que convida os noveleiros a assistir ao último episódio de A Favorita, amanhã, na festa Fim de Novela, que será realizada no bar Drops, em São Paulo. Informações pelo tel.: 2503-4486. A Favorita, em sua semana final, continua batendo recordes de audiência. Anteontem, a novela de João Emanuel Carneiro alcançou 51 pontos de média no Ibope. A estreia do BBB9, anteontem na Globo, teve média de audiência de 37 pontos, mesmo ibope do início da edição anterior. No horário, o SBT ficou na vice-liderança de audiência com a exibição do último capítulo de Pantanal, que rendeu 15 pontos de média. A Record exibiu, durante o BBB9, a novela Chamas da Vida e obteve 13 pontos de média de ibope. Já a estreia da 3.ª temporada de Troca de Família, às 23h20, atingiu 15 pontos de média, mas não confrontou o reality show da Globo.