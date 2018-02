Entre-linhas O crítico Rubens Ewald Filho mostrou na cobertura do Globo de Ouro, anteontem, que entende mesmo é de cinema. O comentarista do canal TNT chamou as séries In Treatment de "Em Tratamento" (no Brasil chama-se Em Terapia) e Sixt Feet Under (A Sete Palmos) de "A Sete Palmos da Terra". E no quesito fofoca, Ewald Filho também deixou a desejar, ao dizer que o ator Blair Underwood, de In Treatment, havia sido expulso da série após espalhar por aí declarações homofóbicas. Isso aconteceu com Isaiah Washington, de Grey?s Anatomy! O canal A&E vai estrear em março a série The Beast, protagonizada pelo ator Patrick Swayze, que recentemente foi internado por causa de uma pneumonia e luta contra um câncer no pâncreas. Amanhã, Ratinho vem do Paraná para São Paulo e grava um comercial do Carnê do Baú. O expediente, no mínimo estranho para um artista que não teve seu contrato renovado ainda no SBT, já estava previsto desde o ano passado. Há quem acredite que o apresentador e Silvio Santos vão se acertar esta semana. Um amigo da coluna avisa que a namorada de Ronaldo Bôscoli escanteada por Maysa na minissérie da Globo é, na verdade, Nara Leão. A história consta na biografia de Nara. O Olha Você, do SBT, deve passar em breve por reformulações.