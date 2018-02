Entre-linhas Uma Escolinha Muito Louca, da Band, retomam as gravações amanhã, com uma nova Sandra. A antiga Sandra, Camila Silva, foi eleita a Rainha do Carnaval de São Paulo. Larissa Maciel, que interpreta Maysa, na minissérie de Manoel Carlos, participa de chat hoje, às 16 horas, na Globo.com (http://videochat.globo.com). O público chileno levou um susto quando por lá estreou a versão da Record de A Escrava Isaura. Tudo porque nos créditos está Bianca Rinaldi. A atriz brasileira é homônima de um famoso travesti chileno.