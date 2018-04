entre- linhas >A TV Assembléia inaugurou uma espécie de segundo canal para acomodar todas as comissões que se passam na casa. A duplicidade se dá graças à web: o site exibe uma programação complementar, e portanto distinta, daquela apresentada pelo canal visto pelo televisor, via Net e TVA. >Aguardado com grande expectativa no programa de Márcia Goldschmidt de ontem, o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, cancelou na véspera sua visita à atração. À Band, ele justificou que está afônico e ainda não reagendou nova data. >O Warner Channel comprou um pacote de séries da CBS Paramount para colocá-las no ar ao longo deste ano e de 2008. Entre os títulos adquiridos estão Californication, com David Duchovny, de Arquivo X; Cane; Swingtown, do mesmo criador de Roma e Big Love; Life is Wild; e Eight Days a Week. >Além de estrear a aclamada série Jericho em 3 de setembro, às 21 h, o canal AXN também colocará no ar, no dia 4, às 20 h, a minissérie Runaway, com Donnie Walhberg e Leslie Hope. >Novidade na 13ª edição da premiação Video Music Brasil da MTV, o VMB: qualquer um poderá participar do Clipes que Você Fez. Você produz uma versão de clipe a partir das opções concorrentes na categoria Hit do Ano. Vale enviá-la até 20 de setembro via mtv.overdrive.com.br. Os indicados estão no site mtv.com.br. A festa será no dia 27 de setembro.