Entre-linhas O repórter Mauro Tagliaferri inaugura a vaga de correspondente internacional da Record em Portugal. Ele estreia na segunda-feira. Por sinal, Alberto Gaspar, correspondente da Globo no conflito no Oriente Médio, anda arrancando muitos elogios na emissora. A nova edição de O Aprendiz, agora com universitários, começa a ser gravada no final do mês na Record. A exibição está prevista para março. O jornalismo da Record dedicou um bom tempo anteontem às imagens de um resgate de um rapaz que teria caído do sexto andar de um prédio, em São Paulo. A tragédia foi esticada a tal ponto que até o narrador do fato ficou constrangido, não tinha mais o que falar. Antes de fechar com a Band, Luiza Brunet conversou com vários canais sobre a possibilidade de voltar à TV. Todos só falavam em novela. Desde de que Halley (Cauã Reymond) descobriu que é o único herdeiro da família Fontini, em A Favorita, ele não tira mais o terno. Foi de gravata até para a balada com a Lara (Mariana Ximenez). A Sony não acerta os problemas de legendagem de suas séries. Antes, as legendas apareciam de vez em quando. Agora, só quem entende inglês pode acompanhar a programação do canal. America?s Next Top Model e Ugly Betty, entre outras atrações, estão sem legendas.