Entre-linhas 25 mil pacotes pay-per-view do BBB9 já foram vendidos, mesmo antes de o programa estrear. A previsão é atingir a venda de 175 mil assinaturas do serviço até o fim do programa. Na última edição do reality da Globo, em 2008, foram vendidos 163 mil pacotes de PPV. Por falar em BBB, a hipertensão é a grande estrela deste ano. Fora Naiá e Norberto, os sexagenários que sofrem desse problema, o candidato Milton, de 27 anos, teve ser trocado por ser hipertenso. A assessoria da Globo diz que ele não aguentaria provas de resistência. Em seu perfil, Milton se diz matemático, professor e estudante de doutorado de engenharia mecânica (!). De caderno a produtos alimentícios, há fila de fabricantes querendo associar sua marca à pequena Maísa, do SBT. Hoje, Dalton Vigh grava sua primeira cena em Negócio da China, da Globo. Ele entra no ar dia 17, no personagem que seria de Thiago Lacerda. Como o cirurgião Otávio Dela Riva, Vigh vai operar uma doença rara no coração do filho de Lívia (Grazi Massafera) e, por ter passado situação parecida na família, irá se envolver com o caso. A Globo ainda não confirma, mas o personagem deve se envolver com a mocinha. Glória Perez fez questão de homenagear em seu blog um astro de suas novelas, o Boi Bandido (América), que morreu na semana passada.