Entre-linhas O segundo episódio de Maysa rendeu à Globo, anteontem, 29 pontos de ibope. A reta final de A Favorita também vai bem: o capítulo de anteontem registrou 48 pontos. No embalo, o primeiro dia do Festival Nacional na Globo, que exibiu A Grande Família - O Filme, ficou com 24 pontos de audiência. O SporTV fechou 2008 em primeiro lugar em audiência na TV por assinatura entre o público com idade partir de 12 anos. Em fevereiro, a TV Rá Tim Bum vai estrear uma série coproduzida com o Instituto Chico Mendes, chamada Álbum da Natureza. A animação infantil terá 13 episódios, com cinco minutos cada. Depois de Flora, papel de Patricia Pillar em A Favorita, a próxima novela das 9 da Globo, Caminho das Índias, também terá uma bela psicopata. A atriz Letícia Sabatella vai viver Yvone, que vai acabar com a paz de Silvia (Débora Bloch). Lima Duarte ficou emocionado com os animais que encontrou durante sua visita à Índia para a gravação da novela de Glória Perez. Na apresentação de Caminho das Índias, anteontem, no Rio, o ator só falou de vacas, macacos e najas. O trio de descamisados Ricardo Tozzi, Rodrigo Lombardi e Humberto Martins vai aparecer bem vestido na trama das 9. Os dois primeiros serão indianos, e Martins, um homem de negócios.