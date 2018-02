Entre-linhas Dodi (Murilo Benício) está com os dias contados em A Favorita, da Globo. Será uma morte à faroeste. Em uma discussão, ele e Flora (Patrícia Pillar) atiram um contra o outro, ao mesmo tempo. Mas o telespectador só saberá no capítulo seguinte que o vilão levou a pior. A morte de Dodi está prevista para ir ao ar semana que vem. A encaracolada Maisa estreou bem anteontem no comando do Bom Dia & Cia, deixando o SBT em 2.º lugar de audiência, com média de 6 pontos, empatado com a Record. Globo ficou em 1.º, com 8 pontos.