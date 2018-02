Entre-linhas A direção do SBT ainda não desistiu da ideia de convencer Ana Paula Padrão a comandar um telejornal diário- sem abrir mão do bem-sucedido expediente atual de Carlos Nascimento. Ana Paula Padrão fala que nunca diz "dessa água não beberei", mas não tem planos de retomar a ancoragem de hard news. Se assim fosse, teria de abandonar parte do trabalho de sua produtora, que realiza, entre outras tarefas, vídeos institucionais para várias empresas. "O conflito ético seria inevitável, o que não ocorre com o que fazemos num semanal como o SBT Realidade", fala a jornalista.