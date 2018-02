Entre-linhas Houve quem visse no especial Aline, da Globo, certa semelhança estética com a série Alice, da HBO, especialmente em função das respectivas protagonistas, duas moderninhas entregues aos prazeres da Paulicéia. A Globo tem se esmerado em produzir derivados de seus programas. Assim como ocorreu com A Pedra do Reino, Capitu rendeu livro sobre a preparação da série. À venda por R$ 49. Maysa também ganhou produção caprichada em páginas impressas repletas de fotos e trechos inéditos do diário da cantora.