Entre-linhas A luta até foi igual, mas quem levou um nocaute mesmo foi José Luiz Datena. A disputa entre os boxeadores Evander Holyfield e Nikolay Valuev, exibida pela Band no dia 20 de dezembro, rendeu uma média de 7 pontos ao canal. O programa No Coração do Brasil, que vai ao ar nesse horário, atinge picos de 3. Detalhe: a luta nem foi exibida ao vivo. Ela já havia ocorrido horas antes. Falando em esportes, a partir deste sábado ocorre a 40.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. RedeTV!, Rede Vida, SporTV e Espn Brasil vão cobrir.