entre-linhas Eureka, considerada uma das melhores séries de ficção científica atualmente, estréia quarta-feira, às 21 horas, no novo Sci-Fi Channel da Sky. Muito se falou sobre a possível saída de Cláudia Rodrigues da Globo, com possível convite da TV Record, mas ela tem lá mais cinco anos de contrato a cumprir. Com nova edição ainda este mês, a Dança no Gelo, do Domingão do Faustão, já tem seu novo elenco anunciado o time é formado por : Luciele Di Camargo, Gisele Itié, Rodrigo Faro, Ícaro Silva, a miss Nathália Guimarães, Luiza Brunet e Tande. R$ 200, R$ 150 ou R$ 100. Ninguém se entende no Ministério das Comunicações quando o assunto é o preço do conversor de sinal para TV digital. O AXN exibe hoje, às 21 horas, o último episódio da terceira temporada de Lost, ainda que muita gente já tenha baixado o capítulo da internet. Sônia Braga está em São Paulo para participar da feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), a convite do canal MGM. A atriz contará aos visitantes como foi a experiência de participar do AFI Awards, que homenageou Al Pacino. Carla Fioroni e Daniel Braggion estão em cartaz no Teatro Bibi Ferreira às quintas-feiras, com a peça Quaquá Pão com Ovo. São vários personagens, todos conectados a um momento da história da televisão.