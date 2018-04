Entre-linhas Após quatro anos na vice-presidência da Bandeirantes, Marcelo Parada anunciou que deixará o grupo no dia 14. Quem se reportava a ele passará a responder a Walter Vieira Ceneviva. Nos corredores da emissora do Morumbi, a bolsa de apostas especula que a saída de Parada provocará um efeito dominó entre outros executivos da empresa. Pérola do comentarista Casagrande na transmissão do jogo do Corinthians na quarta-feira: "É melhor o time perder do que empatar." Nem ele entendeu. Por incrível que pareça, o ponto alto do programa de Eliana na Record é o quadro do Mister M, batizado na emissora de Mágico Mascarado. A velharia, que já foi ao ar na Globo, chega a alcançar 15 pontos de ibope. Com o caos aéreo, há dois tipos de providência na Globo para que o elenco não falte às gravações no Rio. O fretamento de ônibus e, para a turma do primeiro escalão, de helicópteros. Finada a série A Diarista, Dira Paes - para a inveja de alguns - é disputada por duas produções da Globo, entre elas, uma nova série de humor. Expert em partos americanos, o canal Discovery Home & Health finalmente documenta dois partos no Brasil e as 36 primeiras horas dos bebês. São cenas para o Mês do Bebê, que o canal promove em setembro, incluindo a 3.ª temporada do britânico S.O.S. Babá e a atual visita da babá Stella a São Paulo.