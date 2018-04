entre-linhas A tão esperada cena de Paraíso Tropical em que Daniel (Fábio Assunção) descobre a troca das gêmeas bombou a audiência da novela. No capítulo de quarta-feira, a trama registrou 50 pontos de média e 69% de share (participação da Globo no total de aparelhos ligados). Famosa pelo vídeo Tapa na Pantera, sucesso no YouTube, a atriz Maria Alice Vergueiro deve em breve ganhar seu espaço na Globo. Seu nome é cogitado para o elenco de O Sistema, novo seriado da emissora. O Metrópolis volta a ter apenas uma edição diária, em horário nobre, na TV Cultura. A edição de meia hora exibida às 13 h sairá de cena. A da noite, hoje em 10 minutos, passa a ter 30 minutos a partir desta segunda-feira, às 19h30. A propósito, a Cultura informa que sua linguagem visual virá toda reformada a partir de segunda-feira, com novas vozes e cores. A meta é reduzir os elementos gráficos e priorizar a informação. Renato Teixeira estará no Ritmo Brasil, da RedeTV!, amanhã, às 14h30. A inquieta Dani Monteiro ganhou novo programa no Sportv, o Oi Momento de Aventura. O diretor Jacques Lagoa anunciou que deixa a direção de novelas no SBT para dirigir o programa humorístico Câmera Café. Ordem de Silvio Santos. Amigas e Rivais, próxima novela da casa, terá direção de Ana Maria Dias e Lucas Bueno.