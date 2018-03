Entre-linhas Ela não fala com Pânico, nem com o CQC, mas, em breve, Maísa aparecerá no maior papo com o mascote da Assolan. A pupila de Silvio Santos assinou contrato com a marca de produtos de limpeza Hypermarcas e já gravou a campanha de 2009 da esponja de aço. A Record trocou Bahia por Ceará na procura por praias que sirvam de locação para a próxima temporada de Simple Life. Em tempo, o preço do pacote do cruzeiro com Justus é de US$ 598 por pessoa, e não de R$600 como noticiamos ontem.