Entre-linhas É a vez de Roberto Carlos entoar o clássico É o Amor. O Rei fará parceria com Zezé Di Camargo e Luciano no seu especial de fim de ano na Globo. E, apenas com Zezé Di Camargo, RC cantará A Distância, música sua que acaba de ser regravada pelo goiano. Pela ESPN Brasil, João Castelo Branco e Mariana Freire participam hoje das comemorações do centenário de Claude Lévi-Strauss em Paris. As cenas vão abastecer o próximo documentário Triz: Viajantes Radicais, que integrará a programação do Ano da França no Brasil em 2009. O Triz: Viajantes Radicais, da ESPN Brasil, refaz a rota de grandes expedicionários pelo Brasil. Nas edições anteriores, os alvos foram Charles Darwin e Richard Burton. A TV Gazeta vai apostar no que os supersticiosos dispensam: neste domingo, alimentada pela expectativa de vitória do São Paulo no Brasileirão, a emissora promete programação especial sobre o campeonato, a partir das 13 horas. O tributo tricolor na Gazeta só será interrompido entre 13h50 e 16h, para o jogo entre o Chelsea de Felipão e o Liverpool, e entre 17h e 19h, justamente horário de São Paulo X Fluminense, cujos direitos são de Globo e Band. Alexandre Frota foi convocado pela Record para dirigir a retrospectiva do ano sob a ótica do Hoje em Dia. Caso Isabella, caso Eloá e tragédias desse naipe recheiam a pauta.