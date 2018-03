Entre-linhas Poucos apostavam nele, mas Halley/Cauã Reymond mostrou a que veio. A seqüência em que ele descobre que é o verdadeiro herdeiro dos Fontini rendeu a A Favorita 45 pontos de média de audiência anteontem. Foi ligeiramente constrangedora a participação de Maria Fernanda Cândido e Michel Melamed, astros de Capitu, em gravação do Programa do Jô anteontem. Em papo com a atriz, Jô pareceu ter esquecido de chamar Michel - sentado na platéia - que fará Bentinho na minissérie da Globo. Quando enfim subiu ao palco, Michel não quis responder como perdeu 20 quilos para viver o personagem. E deu-se a partir daí uma troca de farpas mascarada por risadinhas cordiais. Ao falar sobre a peça do rapaz, em que o ator levar choques, Jô disse que gostaria de usar algo parecido com entrevistados que não se comportam bem. Michel retrucou: disse que deveria haver algo assim também para apresentadores que não se comportam. Jô então rebateu: "Aí eu não te convido mais para o meu programa". Um dos assuntos da coletiva de Capitu, ontem, no Rio, foi a gravidez da protagonista da minissérie da Globo, a estreante Letícia Persiles, que fará a Capitu jovem. Ainda na trilha de Capitu, o diretor Luiz Fernando Carvalho anunciou que a produção custou R$1 milhão por capítulo (são 5 episódios), orçamento que ele considera baixo.