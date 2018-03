Entre-linhas Qual o evento de maior audiência da história? E o piloto de série mais caro de todos os tempos? A edição 2009 do Guinness World tem uma seção dedicada a recordes de TV. Aos curiosos, as respostas são: funeral da princesa Diana e o 1º episódio de Lost, que custou "apenas" US$ 12 milhões. A partir de fevereiro, o canal Boomerang exibirá todos os dias, às 17h e às 22h, a novela Dance, Dance, Dance, da Band. A idéia do canal é investir em mais produções infanto-juvenis, dado o sucesso de audiência da série Rebeldes.