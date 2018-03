Entre-linhas A Fox vai trazer ao Brasil em 2009 a versão americana da série da BBC Life on Mars, com Harvey Keitel no elenco. O Paralama João Barone engorda a lista de grifes que assinam a direção de um curta-metragem para o canal Multishow, dentro da série Essa História Dava Um Filme. Filmado em uma pedreira desativada, no interior do Rio, Achados e Perdidos vai ao ar no dia 2. Ai, que medo: depois de deixar os governos brasileiro e australiano de cabelos em pé, a animação Os Simpsons vai visitar a Irlanda. O episódio de Law & Order: Special Victims Unit que vai ao ar hoje, no Universal Channel, traz participação da atriz Ellen Burstyn, no papel da mãe do detetive Stabler. Às 23 horas. Ana Maria Braga chamou o ex-marido de Suzana Vieira de "vagabundo" no Mais Você de ontem. Em solidariedade à amiga, a apresentadora pediu para que programas de TV e revistas não dêem mais espaço ao ex- Suzana e sua atual namorada, em respeito à atriz. E Luana Piovani ganhou espaço no Faustão, anteontem, para desmentir que tivesse agredido uma produtora do seriado Faça sua História, episódio que até motivou o fim de sua participação no seriado da Globo. Outro lado: segundo a Central Globo de Comunicação, o Domingão não tem planos de abrir, para a produtora envolvida no caso, o mesmo espaço desfrutado por Luana Piovani.