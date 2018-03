Entre-linhas É do Brasil, como bradaria aquela vinhetinha ufanista, a animação O Grilo Feliz, que estréia dia 15 na TV americana, pelo Starz Kids & Family. Está agendada para sábado a exibição da primeira produção nacional do Vh1, Behind The Music Os Paralamas do Sucesso. No ar às 22h. O Big Brother Brasil só começa em janeiro, mas o canal em pay-per-view para os dependentes do reality show já está no ar, com cenas de edições passadas. Custo mensal: R$ 112,00. Chitãozinho e Xororó já superaram o trauma do Grammy, que foi promovido pela Band e trocou seus nomes pelo de Seu Jorge na hora da premiação. A dupla gravou na emissora, esta semana, edição especial de fim de ano do Terra Nativa. Vai sobrar até para o cachorro em A Favorita. Por vingança, Dodi (Murilo Benício) matará Vilma, a labradora de Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) na novela das 9 da Globo. A Record promete usar no especial Os Óculos de Pedro Antão a F23, câmera em full HD adotada no filme Speed Racer. "O efeito está na textura da pele, na luz e na profundidade", diz o produtor Aguinaldo De Fiori Filho. É Gente Lesa Gera Gente Lesa, e não Gentileza Gera Gentileza, como aqui se grafou antes, o nome da série que, entre os novos projetos do canal GNT, tem prioridade no orçamento de 2009. Em pauta, a sustentabilidade, com analogia à gentileza.