Entre-linhas Apesar da presença do surpreendente casal Marcelo Silva (ex-Suzana Vieira) e Fernanda Cunha (a ex-amante), a audiência do programa de Sônia Abrão, na RedeTV!, atingiu somente 2 pontos anteontem. Estréia, na segunda-feira, uma versão de Lost com atores mirins, na Cultura. É o Resgate Vôo 29, que vai ao ar às 19 h. O facão continua. A rede americana ABC cancelou as séries Pushing Daisies, Eli Stone e Dirty Sexy Money. Mas o produtor-executivo de PD, Bryan Fuller, diz que a série pode virar filme ou um quadrinho.