Entre-linhas Redução de salário e aumento na participação do faturamento comercial de seu programa: essas são algumas cláusulas do novo contrato de Hebe Camargo com o SBT, com prazo de três anos. Só falta ela assinar. Ratinho é o próximo na fila de Silvio Santos para acertar os ponteiros com o SBT. Outro que renovou contrato, só que na Record, foi Rodrigo Faro. O ator/apresentador/cantor deve permanecer no canal por mais quatro anos. Novelas previstas no novo acordo? Só pontas de luxo, do tipo aparece e morre no segundo capítulo. Interessados em aventura e, principalmente, em ganhar US$ 250 mil, têm até 31 de janeiro para fazer inscrição no reality Amazing Race, do Discovery Channel, pelo site www.discoverybrasil.com/race. Zico Góes, ex-diretor da MTV Brasil, começa a botar no papel causos e detalhes de bastidores testemunhados por ele em seus 16 anos na emissora. Vai transformar em livro boas histórias envolvendo personagens da casa e da nata musical do País. "MTV, bota essa porra pra funcionar", emblemática frase de Caetano Veloso numa edição do prêmio VMB, dá título ao futuro livro de Zico Góes, que promete incomodar uns e outros - embora o propósito não seja tirar o sono de ninguém. Em momento saudosista, o autor Aguinaldo Silva diz que quer voltar a ser "o rei da telenovela nordestina" em seu blog.