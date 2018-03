Entre-linhas Parada na Record desde Alta Estação (2006), Margareth Boury chegou a iniciar a adaptação de Betty, a Feia. Na semana passada, foi misteriosamente trocada por Gisele Joras. Nos bastidores da emissora, a troca foi vista como puxada de tapete de uma panelinha de um autor queridinho da casa. Oficialmente, a Record se finge de morta e diz que Margareth não foi anunciada como autora da adaptação de Betty. Há quem acredite que ela deva deixar o canal em breve. Belas fotos registradas por Jayme Monjardim durante a gravação recheiam o blog do diretor da série Maysa,que estréia dia 5 de janeiro, na Globo. Tanto este quanto o blog da produção da minissérie estão no site Globo.com. Ainda sobre Maysa, Manoel Carlos, autor da minissérie, é o entrevistado de hoje do Programa do Jô, na Globo. Laila, Carlinhos ou Duda? No dia 28, Duda (Daniela Récco) revelará sua verdadeira identidade para Paulinho (Kayky Brito), em Três Irmãs, da Globo. Os números do reality Dr. Hollywood impressionam a direção da RedeTV!. A primeira temporada da atração obteve médias em torno dos 2 pontos de audiência. A quarta temporada, atualmente no ar, tem alcançado médias na casa dos 6 pontos. O share do programa (participação no total de TVs ligadas) também pulou de 3% para 12% no horário.