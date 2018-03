Entre-linhas Em entrevista ao Estado sobre os 40 anos de Beto Rockfeller, que revolucionou a telenovela no País, Lima Duarte e Luis Gustavo não poupam críticas à engessada TV atual. Vale conferir no portal do Estadão - www.estadao.com.br/arteelazer. Fábio Assunção fica em cena até o capítulo de terça-feira de Negócio da China, da Globo. O ator gravou até quinta-feira. Para explicar a saída de Fábio da trama, seu personagem se envolve com falso chinês e some. Thiago Lacerda assume a função no trio amoroso com Grazi Massafera e Ricardo Pereira.