Entre-linhas Embora gente da direção da Record garanta que até 2010 a rede não terá um só programa da Igreja Universal em sua grade, outra corrente vê essa meta como impossível. Acionista da Record, a Universal garante pagar pelo horário locado. Sua saída da casa depende do cancelamento de atrações como o Fala Que Eu Te Escuto. A Globo espalha esta semana por São Paulo, Rio e Brasília DVDs com trailers da microssérie Capitu, nova produção de Luiz Fernando Carvalho, que estréia dia 9 de dezembro. DVD Crossing, termo usado para definir o sistema de divulgação que a Globo usará com Capitu, traz em seu conteúdo informações sobre como assistir ao trailer e como opinar sobre a obra em um site específico. Quem encontrar os DVDs, que estarão nos mais variados lugares, também será convidado a repassar o material adiante, para que outras pessoas assistam ao disco. Foi durante a festa de 17 anos do Multishow, quinta-feira, no Terraço Daslu, que Edgard falou sobre a vontade de fazer de seu Circo uma referência ainda mais forte para bandas independentes. O programa ganha novos quadros em 2009. Olha o facão: a série Lipstick Jungle, que passa no Brasil na Fox, foi cancelada pela NBC. Já Pushing Daisies (Warner Channel) anda mal das pernas nos EUA e teve suas gravações suspensas pela ABC.