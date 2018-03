Entre-linhas A transmissão do Grammy Latino anteontem, na Band rendeu 2,5 pontos de ibope, mas as gafes prometem render bem mais para o YouTube. Houve tropeços de texto de Daniella Cicarelli, técnicos passando diante das câmeras e troca de envelopes com os nomes vencedores. As irmãs Galvão subiram ao palco para premiar Chitãozinho e Xororó, mas no envelope lhes deram constava o nome de Seu Jorge. Ninguém entendeu. A série Retrato Celular, do Multishow, ganhará novos e reformulados episódios em 2009.