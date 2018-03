Entre-linhas Didi Wagner se prepara para passar o bastão da apresentação de Lugar Incomum. O Multishow, no entanto, promete um quadro para ela apresentar durante o fim da gestação. Alguém do canal substituirá a loira. E, em junho, Didi volta ao Brasil, devendo ganhar um novo programa na casa, ainda sem formato. O que já está garantido, no entanto, é que ela apresentará o Prêmio Multishow. O Verão Multishow 2009 irá para Florianópolis, Rio, Salvador e Maresias e terá quatro episódios de meia hora. Dani Monteiro vai apresentar a atração e as reportagens ficarão por conta de Talita Moreti. Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chili Peppers, cria com a HBO uma série baseada na sua autobiografia, Scar Tissue. Kiedis teve adolescência diferente: seu pai era o traficante predileto de vários roqueiros. Fernando Faro produziu três programas musicais para a 3ª edição do projeto Antídoto - Seminário Internacional de Ações Culturais em Zonas de Conflito, parceria entre a Fundação Padre Anchieta e o Itaú Cultural. A Record está à procura de locações no nordeste para a gravação da nova temporada do reality show Simple Life. Praias de Salvador e Natal são fortes candidatas. Dira Paes autografa seu primeiro livro, Menina Flor e o Boto, terça-feira, na Livraria da Vila da Vila Madalena. O título inaugura a coleção Mãe Brasil, da Editora Língua Geral.