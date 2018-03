Entre-linhas Tom Cavalcante renovou com a Record por mais quatro anos. O contrato seria formalizado na tarde de ontem (após o fechamento desta edição), endossando seu acordo mais longo com a emissora até aqui. Gentileza Gera Gentileza é a série ficcional que, entre os novos projetos candidatos a uma vaga na programação de 2009 do GNT, tem mais chances de driblar as restrições orçamentárias previstas para o ano. A idéia é do publicitário Alê Braga. E no dia 1.º de dezembro o GNT anuncia o vencedor do pitching, concurso de projetos que garante à melhor idéia a co-produção do canal e espaço para sua exibição em 2009. "Nas estampas, não podemos usar nada que remeta a partidos políticos (ex.: números, estrela...) (...)": a recomendação faz parte do e-mail enviado pela produção do Estação Globo, musical que a Globo grava como especial de fim de ano. Ainda sobre o Estação Globo, a equipe grafa em vermelho, no mesmo e-mail aos artistas convidados: "Tomar cuidado com peças que tenham a marca escrita ou logo". A RedeTV! foi condenada na Justiça a pagar indenização a Clodovil por tê-lo demitido em 2005. A Justiça considerou a rescisão "injusta". O valor da multa que a RedeTV! tem de pagar a Clodovil, segundo a atual decisão da Justiça, ainda não foi definido. Mas a emissora ainda pode recorrer.