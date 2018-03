Entre-linhas Silvio Luiz fica no ar pela BandSports, não BandNews, como aqui se disse ontem. Aliás, um zilhão de gente indignada com sua saída da Band lotou de mensagens o site do locutor. O rapper brasileiro Gobbie, produzido por Mr. Fingaz Green - o mesmo que trabalha com Mariah Carey -, vai cantar no Teleton, do SBT, no domingo. Pelo segundo dia consecutivo, a Band ficou em segundo lugar na faixa entre 16h26 e 19h20. Márcia e Brasil Urgente somaram 7,4 de média no Ibope contra 5,6 da Record e 4,4 do SBT, na quinta-feira.