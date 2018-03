Entre- linhas >>O Pan acabou, ufa, mas os clipes e mais clipes musicais com os melhores momentos da competição ainda pululam na programação. >>E por falar em repetição, fãs do Pânico não entenderam a edição de ontem do programa, com 200 maiores bizarrices da atração. Era edição para tapar breves férias da trupe. >>A Band foi a única emissora aberta a transmitir a cerimônia de encerramento do Pan (na faixa das 18 h e 19 h, anteontem) e conquistou ótima média de audiência com o feito: 7 pontos e 9,2 de pico. >>A TV Gazeta inicia agora a instalação e os testes com equipamentos em sistema digital da Linear, a fim de inaugurar as transmissões em dezembro. >>O Hi-Five, programa que prima pela repetição para seduzir a platéia infantil, ganha temporada de edições inéditas no Discovery Kids. >>Canal que chegou ao ar ontem, apenas via TVA e NeoTV, o FizTV tem esperança de chegar logo à Net, maior operadora do País. Isso, ''''se a GloboSat deixar...'''', ressalta o chefão André Mantovani. Braço da MTV, a programação do FizTV é toda feita de vídeos independentes. >>A Globo já foi melhor em evitar a coincidência de nomes de personagens entre novelas que estão no ar. Agora a superfaxineira de Paraíso Tropical, vivida por Yaçanã Martins, encontra um homônimo para Otília em Sete Pecados, na pele de Rosamaria Murtinho.