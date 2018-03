Entre-linhas O Sci Fi Channel, canal onde estão séries como Heroes, Kyle XY e Eureka, será servido aos assinantes Net digital como degustação gratuita, de 25 de novembro a 1º de janeiro. Já para a turma do analógico, a degustação valerá só três dias (28 a 30/11), via Canal 37. Na Sky, a novidade são três novos canais: o Megapix, a Play TV (da GameCorp, empresa que tem um dos filhos do presidente Lula como sócio) e o Space, inédito na TV paga. O videoblog do jornalista José Trajano, da ESPN (www.espn.com.br/trajano), concorre como melhor videoblog do mundo, no prêmio The Best of the Blogs, concurso internacional promovido pela rede alemã Deutsche Welle. Na mesma premiação, Rosana Hermann, da Band, concorre na categoria de melhor blog em português pelo seu www.queridoleitor.zip.net. Falando de hit na web, os comediantes do Hermes & Renato, da MTV, fazem sucesso com sua nova banda: Também Sou Hype. No YouTube o clipe da primeira música foi visto mais de 58 mil vezes e no www.mtv.com.br/tambemsouhype a canção teve mais de 10 mil audições em uma semana. No embalo da eleição americana, a CNN inaugurou anteontem uma nova tecnologia na TV. Direto de Chicago, a repórter Jessica Yellina "surgiu" no estúdio da emissora em Nova York, por holograma. A operação exibiu 35 câmeras de HD.