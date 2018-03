Entre-linhas Marcelo Rezende rescindiu seu contrato - que iria até 2010 - com a RedeTV! Pesaram, para tanto, o fato de a emissora cogitar reduzir o salário do âncora em 2009 e as recentes conversas dele com outros canais, incluindo o SBT. De olho na emoção da próxima temporada, quatro dos cinco patrocinadores da Fórmula 1 renovaram com a Globo para 2009: Schincariol, Banco Real, Renault e Petrobrás. Na quinta cota, saiu a TIM e entrou Mastercard. O valor de cada cota foi de R$52,8 milhões. A Favorita é só revelações. Na próxima semana, Donatela (Cláudia Raia) descobre que Lara (Mariana Ximenez) é filha de Dodi (Murilo Benício). Mais uma vez, o Marília Gabriela Entrevista, do GNT, sairá do estúdio em janeiro. Gabi receberá convidados em Salvador, entre eles, Carlinhos Brown. Na sexta-feira, Lázaro Ramos e as diretoras de Ó Paí, Ó Monique Gardenberg e Olívia Guimarães vão à Bahia assistir ao segundo episódio da série da Globo, ao lado do Bando de Teatro Olodum. No dia seguinte, a família de Lázaro vai oferecer um caruru a todos. Essa é para quem pensava que Rodrigo Faro não iria segurar o programa de Márcio Garcia, na Record: a média de audiência do Melhor do Brasil, de janeiro a outubro, é de 10 pontos. Em 2005, ano de estréia do programa, a atração marcou 5 pontos na média anual. Em 2006, 7. E no ano passado, 9.