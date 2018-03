Entre-linhas A vontade do público pesará muito na decisão sobre com quem Lara (Mariana Ximenez) deve ficar no final de A Favorita. A moça voltará a namorar Cassiano (Thiago Rodrigues), mas ainda pensará em Halley (Cauã Reymond). O Grande Prêmio de F-1 em Interlagos rendeu ótimos índices de audiência à Globo anteontem: 33 pontos de média no Ibope. O GP da Itália, exibido no dia 14 de outubro, registrou 20 pontos. Longe desse público há um bom tempo, Eliana assinou contrato com uma grande marca de brinquedos para lançar uma fornada de produtos infantis com seu nome. Uma terceira temporada de Mandrake, para 2009, já está sendo negociada pela HBO. Há um time do canal pago que também quer uma continuação para Alice. Está aberta a temporada do: "Quem vai apresentar o Happy Hour, do GNT?" O programa entra em férias no dia 1.º de dezembro, data em que Lorena Calábria abandona o comando da atração. O GNT também procura novo rumo para Lorena no canal. As inscrições para o Aprendiz 6 - Universitário, previsto para abril, terminam no dia 30, mas a atração já bateu o recorde de inscritos: até agora, mais de 100 mil. O recorde anterior era da segunda edição do reality da Record: 50 mil inscritos.