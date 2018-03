Entre-linhas Quer se segurar no salto alto? O coreógrafo Ivaldo Bertazzo ensina como manter a pose sem estragar a coluna e os pés: nesta quarta, pelo GNT Fashion. "Eu não poderia perguntar, ela é minha amiga": resposta franca de Ticiane Pinheiro, agora entrevistadora no programa Hoje em Dia, da Record, quando seu diretor quis saber por que ela entrevistou Luana Piovani e nada perguntou sobre a briga com Dado Dolabella. "O Novo Clone" foi termo usado em Cannes, durante a feira de audiovisual MipCom, para se falar de Caminho das Índias, próxima novela das 9 da Globo, por Glória Perez. A emissora aproveitou a ocasião para já dar sinais sobre o novo produto ao mercado internacional. E Carolina de Oliveira, a pequena Maria da série Hoje é Dia de Maria, estará em Caminho das Índias a pretexto de abordar o tema "casamento infantil", bem ao modo Glória Perez. Ela será Chanti, filha de Opash (Tony Ramos) e Indira (Eliane Giardini). Voltando aos ecos da MipCom, a Record anuncia que o mercado asiático foi o que mais se interessou por seus produtos em Cannes. Com Fábio Pannunzio de Washington, a Band abre amanhã sua programação para a cobertura das eleições presidenciais dos Estados Unidos. A emissora também contará com apoio de informações da BBC e acompanhará a apuração dos votos na madrugada.