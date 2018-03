entre-linhas Ao apostar no acidente da TAM e nas conquistas do Pan, o Brasil Urgente, da Band, foi muito bem em audiência. Registrou 8 pontos de média no horário. Amanhã começam as gravações da segunda temporada de Antonia, com elenco, em São Paulo. Serão cinco episódios, cada um com uma diretora, todas mulheres: Tata Amaral, Gisele Barroco, Paola Siqueira, Fabrizia Pinto, Dainara Toffoli. Diferentemente dos pastéis de vento da Dona Jura em O Clone, que o elenco revelou que de saborosos nada tinham, os docinhos de Clarice (Giovana Antonelli) em Sete Pecados são reais. Tão reais que a festa do elenco é partir para cima da mesa de doces nos intervalos das gravações. Dá até briga. Assim como aconteceu no final de Belíssima, começa a circular pela web uma falsa sinopse de Paraíso Tropical, repleta de desfechos improváveis. A NBC confirmou que Alec Baldwin continua como protagonista de 30 Rock. Baldwin disputa o Emmy na categoria melhor ator em série cômica. Nesta segunda temporada de 30 Rock, os astro será Jerry Seinfeld, que fará participação especial na atração. Seinfeld disse estar feliz por poder interpretar ele mesmo. Rubens Ewald Filho e Virgínia Cavendish gravaram ontem, em São Paulo, TNT + Filme, a nova revista eletrônica do canal pago.