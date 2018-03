Entre-linhas Heroes foi considerado o melhor programa do ano de 2006 pela Associação dos Críticos de Televisão, que reúne 200 jornalistas dos EUA e Canadá. O chef Jamie Oliver ganha mais espaço no GNT. No dia 7, estréia Em Casa com Jamie Oliver e, no dia 10, Jamie Oliver, no Ponto!, sempre às 21h. Enfim a Globo anunciou oficialmente a estréia da sitcom Toma lá, Dá cá, originalmente planejada para as noites de domingo, na vaga de A Diarista, nas noites de terça. A atração, com Miguel Falabella, Diogo Vilela, Marisa Orth e Adriana Esteves, estréia dia 7. A Diarista, nos moldes em que o público conhece hoje, sairá de cena, em razão de egos inflados no elenco. A partir da próxima semana, a TVJB passa a integrar o sistema digital da Net na cidade de São Paulo, via canal 14. Após 3 meses, a emissora passará para o canal 12. Sem vocação para a coisa, Joana (Fernanda Machado) comprova a tese de seu pai biológico, Jáder (Chico Diaz), em Paraíso Tropical: em seu primeiro dia como garota de programa, a moça foge do cliente. Especializada em conteúdo infantil na web e na TV, a produtora TV Pingüim amplia seu menu. Saem esta semana os dois primeiros de uma série de 20 livros, via Panda Books, de Célia Catunda, Fernando Salem e Kiko Mistrorigo: De Onde Vem o Pão? e De Onde Vem a Televisão?