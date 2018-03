entre- linhas Mesmo sem saber em que dia e a que horas vai estrear a Globo intensifica as chamadas para Toma lá, Dá cá, seu novo humorístico. Ainda sobre a novidade, o seriado tem grandes chances de entrar no ar nas noites de terça-feira, no lugar de A Diarista. Já o programa de Marinete (Cláudia Rodrigues), cogitado para ir ao ar nas noites de domingo, pode ganhar férias da programação e voltar só mais adiante, reformulado. A MTV do Rio, assim como a de São Paulo, já está se preparando para iniciar sua transmissão digital no início do ano que vem. Por falar em MTV, a emissora estréia hoje, às 23 horas, a nova temporada da atração comandada por Penélope Nova, A Fila Anda, com 12 episódios. A partir de 6 de agosto, o canal GNT voltará a apresentar o Late Show with David Letterman de segunda a sexta, à 0h30. Finalmente Daniel Bastos (Fábio Assunção) começa, em Paraíso Tropical, a desconfiar que Paula (Alessandra Negrini)não é Paula, e sim Taís. No ar ainda esta semana. Em cena depois das 23 horas, por obra de seu conteúdo, o Show do Tom, na Record, escorregou no bom senso em sua edição de sábado passado: levou ao ar um quadro com participação de três crianças, e com piadas pra lá de pesadas.