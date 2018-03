Entre-linhas Hoje chega ao fim a novela interativa De Que Lado Você Está?, produção do IG que estava sendo exibida há cerca de 40 dias. A novela teve 27 mil usuários diários e atingiu 250 mil pessoas durante o tempo em que permaneceu no ar. R$ 2 milhões é o valor que Globo teve de depositar de indenização por danos morais para a família de Luís André Matarazzo, por ter divulgado o seqüestro de seu filho de 12 anos, em 2000, antes que a polícia solucionasse o crime. A notícia, do Consultor Jurídico, diz que a emissora foi a única TV a divulgar o caso na época. Por falar em processo, o ex-BBB Alberto Pimentel, o coubói, estuda processar todas as emissoras que falaram mal dele durante a exibição do programa. Haja processo. Em menos de um mês, o novo site de receitas do Mais Você recebeu mais de 40 mil cadastros. "Já temos mais de 6.500 receitas enviadas pelo público", comemora Ana Maria Braga. Patrícia Maldonado, ex-Record, faz sua pré-estréia na Band no domingo, participando das transmissões e boletins do Pan. Ela estréia no dia 30 na emissora, no comando do Atualíssima. No ar no GNT, Patrícia Travassos, agora contratada da Record, já está gravando a nova novela da emissora , Caminhos do Coração. No elenco também estão Ana Markun, Ana Rosa, Gisele Policarpo, Rafaela Mandeli e Eduardo Lago.