Entre-linhas O documentário 1968, Mordaça no Estadão, que revela episódios inéditos da censura sofrida pelos jornais O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde entre 1968 e 1975, quando matérias censuradas eram substituídas por versos de Os Lusíadas e por receitas de bolo, será exibido na próxima sexta-feira, dia 1.º de agosto, às 8 h na AllTV (www.alltv.com.br). Criada no Brasil há cinco anos, a AllTV é a primeira TV na internet com programação ao vivo 24 horas. Ed Motta inaugura a temporada de participações especiais no Menu Confiança, do GNT. Após a saída de Renato Machado da mesa de Claude Troisgros, um convidado por semana, a partir de 18 de agosto, vai harmonizar vinhos com a receita do chef. Saul Galvão, jornalista e colunista do Estado, será o segundo convidado de Troisgos para o Menu do GNT. Depois tem Jorge Lucki e a sommelier da Enoteca Fasano Paula Arruga. Make up infeliz em A Favorita: para evidenciar a má fase de Donatela, anularam aquele efeito de escova permanente na até então impecável cabeleira de Cláudia Raia. Não convence. Por falar na Favorita, a novela vai cativando ibope sem trair a sinopse original. O capítulo de anteontem bateu nos 41 pontos de média, com 59% de participação entre o total de TVs ligadas. Recorde em Pantanal, também na noite de terça-feira, com 18 pontos de média. É o melhor resultado até aqui da reprise no SBT.