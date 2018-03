Entre-linhas Troca de jurados na nova temporada de Brazil''s Next Top Model, que estréia em setembro, no canal pago Sony. Saem Alexandre Herchcovitch e Paulo Borges, e entram o estilista Dudu Bertholini e o maquiador Duda Molinos. Erika Palomino permanece na bancada. Silvio Santos já dá sinais de que Ratinho deve mesmo permanecer no SBT. Ontem foi ao ar a participação do apresentador no Programa Silvio Santos, e ele já gravou o Nada Além da Verdade. Ainda no SBT, todos os que assistem à emissora via antena parabólica acompanharão às quartas-feiras primeiro a série Ugly Betty, às 21h40, e em seguida, Pantanal. A troca é para atender à Classificação Indicativa. A audiência de Gugu está mesmo se recuperando. Anteontem, o Domingo Legal, no SBT, ficou em segundo lugar no Ibope, com 13 pontos de média. Tem atriz do primeiro time da Globo dando piti por conta da reviravolta de sua personagem na novela. A insatisfação já chegou aos ouvidos da direção. Longe das novelas, Aguinaldo Silva começa a trabalhar no roteiro de Roque Santeiro para o cinema. Eliana e Rodrigo Faro são líderes de audiência na Record Internacional em Portugal. Suas atrações chegam a alcançar o primeiro lugar em ibope entre os canais pagos no horário.