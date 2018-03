Entre-linhas Além de estrear novo programa, Ratinho já ouve, aqui e ali, quem fale sobre a renovação de seu contrato no SBT. Ex-global, atualmente na Record, já é conhecida na nova emissora pelo excesso de críticas e reclamações aos profissionais do backstage e à estrutura da casa. Não cansa de falar: ''Na Globo não era assim...'' O GNT estréia no dia 3 produção em que a protagonista ''é injustamente presa, cumpre pena, é solta e tenta reerguer sua vida e recuperar a confiança da filha''. A Favorita? Não, o enredo é da série canadense Justa Causa.