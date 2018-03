Entre-linhas A GloboNews calculou em 630 mil a platéia que passou pelo canal para acompanhar o funeral de Ruth Cardoso, retratado num Arquivo N especial e no Jornal das Dez de 25 de junho. A libertação de Ingrid Betancourt pelas Farc foi outra cobertura bem avaliada dentro da GloboNews. Mais uma vez, com Arquivo N sobre o tema, o assunto rendeu, entre edição especial e telejornais, público de mais de 600 mil telespectadores. Riz Khan, principal âncora da TV Al Jazeera em inglês agora é colunista do Bandnews. Ele apresentará boletins diários (três vezes ao dia) no canal pago a partir de sábado. A quinta webnovela produzida pela Spetáculos, pioneira em novelas para a internet, já está no ar. Virados pra Lua, exibida via www.spetaculos.com.br, tem texto de Leandro Barbieri, que dirige a cena com Silvia Cabezaolias. Virados Pra Lua conta a história de um advogado apaixonado por sua amiga imaginária. A trama terá 22 capítulos semanais, com média de meia hora de duração. O último capítulo de Amor e Intrigas, exibido anteontem na Record, marcou 18 pontos de média e 29% de participação de audiência. O ibope da novela subiu 37% desde a estréia. Vai ao ar ao vivo amanhã, às 22 h, a final do Countrystar, reality musical da Band. Para escolher entre os dois finalistas, o público deve votar por SMS.