Entre-linhas ''Novela é muito chato'', afirmou a autora Maria Adelaide Amaral em entrevista ao CQC, no ar anteontem, na Band. A entrevista foi feita em evento com Dercy Gonçalves. Amaury Jr. e CQC alardearam que tinham a última entrevista com a artista, morta no último sábado. De fato, Amaury Jr. estava lá, mas foi Danilo Gentili o último a falar com ela. Três Irmãs, a próxima novela das 7, ganhou reportagem na revista de programação asiática Content Asia. A equipe do folhetim de Antônio Calmon gravou cenas na Indonésia. Jorge Kajuru negocia uma atração de esportes no SBT. O Funny or Die, um portal de vídeos americano voltado apenas para o humor, vai ganhar uma versão brasileira na segunda-feira, o Morra de Rir. O site, criado pelo ator Will Farrell, é notório nos EUA por ter diversos colaboradores famosos, como a comediante Sarah Silverman, Eva Longoria e o ator Ben Stiller. O Morra de Rir terá vídeos exclusivos de Danilo Gentili, Fábio Porchat, Diogo Portugal, Ivete Sangalo e Sabrina Sato, dentre outros. A Record comemora em setembro 55 anos no ar. Por lá, todos sabem que vai haver festa, mas não há nada ainda definido na programação. Diretores da rede também continuam fazendo cara de paisagem quando o assunto é a versão da série Betty, A Feia, que a Record deve produzir.