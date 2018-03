Entre-linhas E volta a circular no meio o assédio de Silvio Santos em cima da turma do Pânico. Já há até almoços agendados. Vale lembrar que alguns dos integrantes da trupe têm contratos com a RedeTV! que vencem em 2009. E Pantanal já começa ter retorno do mercado anunciante. Anteontem a novela - que estava indo ao ar no SBT sem intervalos comerciais - exibiu um break comercial de 4,5 minutos. Segundo a Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado publicitário e emissoras, entre os anunciantes da trama estavam marcas fortes como Procter & Gamble, L''Oreal e Boticário. Malhação bateu recorde de ibope no capítulo de anteontem: alcançou 28 pontos de média. Ciranda de Pedra, perdeu 3 pontos dessa audiência e ficou com 25 pontos de média. Desta vez vai: RR Soares está mesmo com os dias contatos na Band. O canal People + Arts vai estrear, no dia 29, a série Seis Graus de Separação (Six Degrees), produzida por J.J. Abrams, um dos criadores de Lost. Vedete da TV digital, a interatividade deve estar disponível em breve. Redes como Globo, Record, Band, SBT e RedeTV! já adquiriram o aparelho, compatível com a tecnologia usada no País, que permite o recurso.