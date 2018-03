Entre-linhas Xingado nas ruas por causa do abominável personagem em A Favorita, Jackson Antunes bate na mulher, vivida por Lília Cabral, no capítulo de hoje. A gravação levou às lágrimas a turma do estúdio, tamanha foi a emoção dos atores. Depois de filho renegado e gay enrustido, Bruno Gagliasso viverá um jovem esquizofrênico em Caminho das Índias, próxima novela das 9 da Globo. O tema será um dos merchandisings sociais da novela de Glória Perez. Gagliasso fará parte do mesmo núcleo de Stênio Garcia, que será um psiquiatra na trama, que estréia no início de 2009. Feito em 2006, o tributo a Bezerra da Silva, co-produção da TV Zero com a antiga DirecTV (hoje Sky), será exibido pela primeira vez, segundo a Sky, no dia 25, às 21 horas, pelo canal 600 da operadora. A Sky já havia anunciado a exibição em 2007, mas a finalização do especial atrasou. Na tela, artistas como Ana Carolina, Pedro Luís e Otto, entre outros, cantam Bezerra. A TV Brasília, em VHF, fechou parceria para retransmitir o sinal da RedeTV! na região. Gugu Liberato volta a fazer cócegas na Globo. Anteontem, seu Domingo Legal deu 16 pontos de média ao SBT, ante 21 do plim-plim e 13 da Record, na faixa das 18h19 às 22h24. E o Miss Universo rendeu 4 pontos de média à Band na noite de domingo.